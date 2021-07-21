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По меньшей мере 12 человек погибли и пять ранены при затоплении метро в Китае

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Хэнань, Среда 21 июля 2021 00:33
По меньшей мере 12 человек погибли и пять ранены при затоплении метро в Китае Фото: Жертвами затопления метро в Китае стали 12 человек (cfp.cn)
Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении метро в китайском городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань). Еще пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Около 100 тысяч людей были эвакуированы. Обильные осадки обрушились на провинцию Хэнань в центральном районе Китая.

За час в городах выпали рекордные 20 сантиметров воды. Дождь залил тоннели метро и проник в вагоны, где в тот момент ехали люди.

Согласно прогнозам, в течение завтрашнего дня в провинции выпадет еще около 26 сантиметров осадков.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила инженерные войска в город Лоян для прокладки при помощи взрывов дополнительного водоотвода от переполненного водохранилища. Паводки повредили плотину и могут разрушить ее.

В сообщении регионального командования уточняется, что в плотине появился прорыв размером около 20 метров, дамба получила сильные повреждения. В заявлении также указано, что плотина в любое время может разрушиться.

Напомним, что количество погибших в Европе из-за наводнений растет с каждым днем. 20 июля сообщалось о 200 жертвах.

Ранее сообщалось, что из-за наводнений в Европе на одном из предприятий произошел разлив нефти. Там запретили рыбалку, купание и катание на лодках.

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