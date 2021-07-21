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Щонайменше 12 осіб загинули і п'ять поранені при затопленні метро в Китаї

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Хенань, Середа 21 липня 2021 00:33
Щонайменше 12 осіб загинули і п'ять поранені при затопленні метро в Китаї Фото: Жертвами затоплення метро в Китаї стали 12 осіб (cfp.cn)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 12 осіб загинули при затопленні метро в китайському місті Чженчжоу (адміністративний центр провінції Хенань). Ще п'ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

Близько 100 тисяч людей були евакуйовані. Рясні опади звалилися на провінцію Хенань в центральному районі Китаю.

За годину в містах випали рекордні 20 сантиметрів води. Дощ залив тунелі метро і проник у вагони, де в той момент їхали люди.

Згідно з прогнозами, протягом завтрашнього дня в провінції випаде ще близько 26 сантиметрів опадів.

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) направила інженерні війська в місто Лоян для прокладки за допомогою вибухів додаткового водовідведення від переповненого водосховища. Паводки пошкодили греблю і можуть зруйнувати її.

У повідомленні регіонального командування уточнюється, що в греблі з'явився прорив розміром близько 20 метрів, дамба отримала сильні пошкодження. У заяві також зазначено, що гребля в будь-який час може зруйнуватися.

Нагадаємо, що кількість загиблих в Європі через повені зростає з кожним днем. 20 липня повідомлялося про 200 жертв.

Раніше повідомлялося, що через повені в Європі на одному з підприємств стався розлив нафти. Там заборонили риболовлю, купання і катання на човнах.

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