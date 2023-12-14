Все менше житла. Які землі Німеччини приймають українців у грудні

Українські біженці, які їдуть до Німеччини, у більшості випадків перший час перебувають у таборах первинного прийому. Звідти їх розселяють у більш постійне житло.

Які землі Німеччини приймають українців у грудні та які адреси таборів, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki .

У центрі первинного прийому новоприбулих реєструють, надають тимчасове місце проживання і далі розподіляють на поселення Німеччиною. Права вибирати місце, куди відправлять, у біженців зараз немає.

Наразі кілька таборів первинного прийому вже переповнені та більше не приймають нових біженців. За останніми даними волонтерів UAhelp, українців приймають у таких землях:

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому. Звідти направляють на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита. Всередину можна потрапити на спеціальному автобусі. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні та заїхати всередину автобусом. Усі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав власним автомобілем (нема парковки). Не приймають домашніх тварин, більших за кішку.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, на машині можна. Не приймають з великими собаками (понад 35 кг) та з собаками бійцівських порід.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд; приймають із невеликими тваринами, які мають увесь час перебувати із господарями, собак треба буде тримати постійно на повідку.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – можуть не прийняти біженців із України. Цей табір не приймає із домашніми тваринами.

Баварія:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München), – із табору людей розподіляють по Баварії, приймають із невеликими домашніми тваринами.

приймальні пункти Ankerzentrum – перед виїздом варто точно дізнатися, де є вільні місця. Контакти: Мюнхен (Bayerischer Flüchtlingsrat München Westendstr. 19, 80339) +4989762234; Нюрнберг (Bayerischer Flüchtlingsrat Büro Nordbayern Gugelstr. 83, 90459), +4991199445946, kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de.

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 в робочі дні. В інший час теж приймають, але доведеться зачекати. Якщо приїжджаєте пізно і без автомобіля, зверніться до Bahnhofsmission у Франкфурті, там можуть розмістити на одну ніч.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингія:

Хермздорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Тим часом, у листопаді закрилися табори первинного прийому у Саксонії та Нижній Саксонії. Біженців попереджають, що умови у таборах суттєво не відрізняються, тому не варто шукати, де краще оселитися на перший час. Краще їхати в локацію, куди зручніше дістатися.