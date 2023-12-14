Все меньше жилья. Какие земли Германии принимают украинцев в декабре

Украинские беженцы, которые едут в Германию, в большинстве случаев первое время находятся в лагерях первичного приема. Оттуда их расселяют в более постоянное жилище.

Какие земли Германии принимают украинцев в декабре и какие адреса лагерей, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект uahelp.wiki .

В центре первичного приема новоприбывших регистрируют, предоставляют временное место жительства и затем распределяют на поселение по Германии. Права выбирать место, куда отправят, у беженцев сейчас нет.

На данное время несколько лагерей первичного приема уже переполнены и больше не принимают новых беженцев. По последним данным волонтеров UAhelp, украинцев принимают в следующих землях:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – самый большой пункт первичного приема. Оттуда направляют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на специальном автобусе. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки). Не принимают домашних животных размером больше кошки.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – сложно добраться общественным транспортом, на машине можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак нужно будет держать постоянно на поводке.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – могут не принять беженцев из Украины. Этот лагерь не принимает с животными.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии, принимают с небольшими домашними животными.

приемные пункты Ankerzentrum – перед выездом следует точно узнать, где есть свободные места. Контакты: Мюнхен (Bayerischer Flüchtlingsrat München Westendstr. 19, 80339) +4989762234; Нюрнберг (Bayerischer Flüchtlingsrat Büro Nordbayern Gugelstr. 83, 90459), +4991199445946, kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если вы приезжаете поздно и без автомобиля, обратитесь к Bahnhofsmission во Франкфурте, там могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингия:

Хермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Тем временем в ноябре закрылись лагеря первичного приема в Саксонии и Нижней Саксонии. Беженцев предупреждают, что условия в лагерях существенно не отличаются, поэтому не стоит искать, где лучше поселиться на первое время. Лучше ехать в локацию, куда удобнее добраться.