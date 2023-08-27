"Менше жертв". Зеленський розповів про шлях звільнення Криму

"Менше жертв. Якщо ми будемо на адмінкордоні з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території Криму. Я вважаю, що це було б кращим", - заявив він.

Звільнення Криму

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських загарбників. Для деокупації півострова знадобиться проведення наземної операції.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Україна, скоріше за все, буде звільняти Крим військовим шляхом. Адже лише у випадку деокупації півострова Київ матиме певні гарантії безпеки.

Офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з Росією можливе лише за повної деокупації територій, у тому числі й Криму.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що Україну неможливо уявити без Криму.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що ЗСУ мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова залишилося чекати недовго.

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