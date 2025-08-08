ua en ru
Менше уваги, більше вимог. Як змінилася поведінка онлайн-користувачів за 5 років

П'ятниця 08 серпня 2025 14:14
Менше уваги, більше вимог. Як змінилася поведінка онлайн-користувачів за 5 років Фото: експерт зі стратегічного розвитку iGaming-продуктів Михайло Зборовський
Автор: Юлія Бойко

За останні п’ять років цифрова поведінка користувачів кардинально змінилася. Сучасний користувач - менш терплячий, але набагато вибагливіший.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів Михайло Зборовський, експерт зі стратегічного розвитку iGaming-продуктів.

"Сьогодні є лише 2-3 секунди, щоб утримати увагу людини, інакше вона просто проскролить далі. Це підтверджують і дослідження - наприклад, дані Nielsen. З іншого боку, очікування користувача виросли: якщо інтерфейс незручний або повільний - шансу вдруге вже не буде", - говорить Михайло Зборовський.

Мобільні пристрої стали головним екраном у житті більшості людей: понад 62% вебтрафіку сьогодні йде саме зі смартфонів. І це визначає логіку створення продуктів - усе має бути «тут і зараз», адаптованим для вертикального формату й миттєвим у роботі.

Окрім того, користувачі дедалі частіше хочуть самі обирати, що, як і коли їм бачити: від push-сповіщень до темної теми чи текстового режиму без картинок. Продукти, які не дають такої свободи, програють у конкуренції. І все це відбувається на тлі загальної інформаційної перевантаженості. "Виграють ті, хто говорить по-людськи - чесно, з гумором або з користю", - підкреслює експерт.

Персоналізація, відео і довіра

Персоналізація контенту стала не конкурентною перевагою, а обов’язковим мінімумом. За дослідженням McKinsey, 71% користувачів очікують індивідуального підходу, а 76% - дратуються, якщо його нема. Ідеться не лише про адаптацію під кліки - важливим стає контекст: де знаходиться людина, що робила до цього, який у неї настрій.

"У гемблінгу це дуже помітно: якщо гравець полюбляє слоти з бонус-раундами, ми не показуємо йому класичні. І така персоналізація дає понад 25% приросту залученості", - наводить приклад Зборовський.

Ще один очевидний тренд - короткі відеоформати. Reels, Shorts, TikTok, навіть Telegram-відео до 90 секунд сьогодні працюють краще за лонгріди.

За даними HubSpot, 80% брендів, які використовують Reels, фіксують зростання охоплення, а YouTube Shorts уже перетнули позначку 70 млрд переглядів щомісяця.

"60 секунд відео можуть зробити більше, ніж стаття на п’ять хвилин. Головне - донести суть миттєво. Яскраво, без води", - каже експерт.

Значно виріс і запит на конфіденційність. За даними Cisco, 92% користувачів вважають захист персональних даних критично важливим при виборі сервісу. І це має прямі наслідки для бізнесу.

За словами Зборовського, у сферах з великими грошовими потоками (як-от фінтех або гемблінг) довіра - ключовий чинник: "Проєкти, які використовують верифікацію через BankID або “Дію”, показують на 40% вищий LTV. Бо користувач бачить: це легально, це прозоро - значить, можна грати".

AI замість Google, zero-click UX і приватність за підпискою

На найближчі 2–3 роки Зборовський прогнозує кілька глобальних зрушень. Перше - заміна класичного пошуку штучним інтелектом. "Все більше людей ставлять запити в ChatGPT, а не в Google. Пошук стає розмовним, і це змінює правила SEO", - говорить Зборовський.

Друге - розвиток так званого zero-click досвіду: користувач хоче отримати максимум інформації одразу, не переходячи за посиланнями - в пуші, банері, листі або прямо у стрічці.

Третє - гібридизація форматів: "Ігри, чати, відео і соцмережі міксуються в єдині продукти. Користувач хоче грати, спілкуватись і дивитись відео - бажано одночасно й в одному додатку".

І нарешті, зростає популярність платних сервісів, що гарантують конфіденційність: "Приватність за підпискою - новий тренд. Користувач готовий платити, якщо впевнений, що його дані не зливаються "десь у фоні".

На думку Зборовського, сьогодні перемагає не той, хто має найбільший бюджет, а той, хто найточніше потрапляє в очікування своєї аудиторії - через адаптивність, сегментацію й правильний тон.

Михайло Зборовський
