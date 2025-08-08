ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Меньше внимания, больше требований. Как изменилось поведение онлайн-пользователей за 5 лет

Украина, Пятница 08 августа 2025 14:14
UA EN RU
Меньше внимания, больше требований. Как изменилось поведение онлайн-пользователей за 5 лет Фото: эксперт по стратегическому развитию iGaming-продуктов Михаил Зборовский
Автор: Юлия Бойко

За последние пять лет цифровое поведение пользователей кардинально изменилось. Современный пользователь - менее терпеливый, но гораздо более требовательный.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал Михаил Зборовский, эксперт по стратегическому развитию iGaming-продуктов.

"Сегодня есть всего 2-3 секунды, чтобы удержать внимание человека, иначе он просто проскроллит дальше. Это подтверждают и исследования - например, данные Nielsen. С другой стороны, ожидания пользователя выросли: если интерфейс неудобный или медленный - шанса второй раз уже не будет", - говорит Михаил Зборовский.

Мобильные устройства стали главным экраном в жизни большинства людей: более 62% веб-трафика сегодня идет именно со смартфонов. И это определяет логику создания продуктов - все должно быть "здесь и сейчас", адаптированным для вертикального формата и мгновенным в работе.

Кроме того, пользователи все чаще хотят сами выбирать, что, как и когда им видеть: от push-уведомлений до темной темы или текстового режима без картинок. Продукты, которые не дают такой свободы, проигрывают в конкуренции. И все это происходит на фоне общей информационной перегруженности. "Выигрывают те, кто говорит по-человечески - честно, с юмором или с пользой", - подчеркивает эксперт.

Персонализация, видео и доверие

Персонализация контента стала не конкурентным преимуществом, а обязательным минимумом. По исследованию McKinsey, 71% пользователей ожидают индивидуального подхода, а 76% - раздражаются, если его нет. Речь идет не только об адаптации под клики - важным становится контекст: где находится человек, что делал до этого, какое у него настроение.

"В гемблинге это очень заметно: если игрок любит слоты с бонус-раундами, мы не показываем ему классические. И такая персонализация дает более 25% прироста вовлеченности", - приводит пример Зборовский.

Еще один очевидный тренд - короткие видеоформаты. Reels, Shorts, TikTok, даже Telegram-видео до 90 секунд сегодня работают лучше лонгридов.

По данным HubSpot, 80% брендов, которые используют Reels, фиксируют рост охвата, а YouTube Shorts уже пересекли отметку 70 млрд просмотров ежемесячно.

"60 секунд видео могут сделать больше, чем статья на пять минут. Главное - донести суть мгновенно. Ярко, без воды", - говорит эксперт.

Значительно вырос и запрос на конфиденциальность. По данным Cisco, 92% пользователей считают защиту персональных данных критически важной при выборе сервиса. И это имеет прямые последствия для бизнеса.

По словам Зборовского, в сферах с большими денежными потоками (таких как финтех или гемблинг) доверие - ключевой фактор: "Проекты, которые используют верификацию через BankID или "Дію", показывают на 40% выше LTV. Потому что пользователь видит: это легально, это прозрачно - значит, можно играть".

AI вместо Google, zero-click UX и приватность по подписке

На ближайшие 2-3 года Зборовский прогнозирует несколько глобальных сдвигов. Первое - замена классического поиска искусственным интеллектом. "Все больше людей задают запросы в ChatGPT, а не в Google. Поиск становится разговорным, и это меняет правила SEO", - говорит Зборовский.

Второе - развитие так называемого zero-click опыта: пользователь хочет получить максимум информации сразу, не переходя по ссылкам - в пуше, баннере, письме или прямо в ленте.

Третье - гибридизация форматов: "Игры, чаты, видео и соцсети миксуются в единые продукты. Пользователь хочет играть, общаться и смотреть видео - желательно одновременно и в одном приложении".

И наконец, растет популярность платных сервисов, гарантирующих конфиденциальность: "Приватность по подписке - новый тренд. Пользователь готов платить, если уверен, что его данные не сливаются "где-то в фоне".

По мнению Зборовского, сегодня побеждает не тот, у кого самый большой бюджет, а тот, кто точнее всего попадает в ожидания своей аудитории - через адаптивность, сегментацию и правильный тон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Зборовский
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине