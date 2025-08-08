Меньше внимания, больше требований. Как изменилось поведение онлайн-пользователей за 5 лет

За последние пять лет цифровое поведение пользователей кардинально изменилось. Современный пользователь - менее терпеливый, но гораздо более требовательный.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал Михаил Зборовский, эксперт по стратегическому развитию iGaming-продуктов.

"Сегодня есть всего 2-3 секунды, чтобы удержать внимание человека, иначе он просто проскроллит дальше. Это подтверждают и исследования - например, данные Nielsen. С другой стороны, ожидания пользователя выросли: если интерфейс неудобный или медленный - шанса второй раз уже не будет", - говорит Михаил Зборовский.

Мобильные устройства стали главным экраном в жизни большинства людей: более 62% веб-трафика сегодня идет именно со смартфонов. И это определяет логику создания продуктов - все должно быть "здесь и сейчас", адаптированным для вертикального формата и мгновенным в работе.

Кроме того, пользователи все чаще хотят сами выбирать, что, как и когда им видеть: от push-уведомлений до темной темы или текстового режима без картинок. Продукты, которые не дают такой свободы, проигрывают в конкуренции. И все это происходит на фоне общей информационной перегруженности. "Выигрывают те, кто говорит по-человечески - честно, с юмором или с пользой", - подчеркивает эксперт.

Персонализация, видео и доверие

Персонализация контента стала не конкурентным преимуществом, а обязательным минимумом. По исследованию McKinsey, 71% пользователей ожидают индивидуального подхода, а 76% - раздражаются, если его нет. Речь идет не только об адаптации под клики - важным становится контекст: где находится человек, что делал до этого, какое у него настроение.

"В гемблинге это очень заметно: если игрок любит слоты с бонус-раундами, мы не показываем ему классические. И такая персонализация дает более 25% прироста вовлеченности", - приводит пример Зборовский.

Еще один очевидный тренд - короткие видеоформаты. Reels, Shorts, TikTok, даже Telegram-видео до 90 секунд сегодня работают лучше лонгридов.

По данным HubSpot, 80% брендов, которые используют Reels, фиксируют рост охвата, а YouTube Shorts уже пересекли отметку 70 млрд просмотров ежемесячно.

"60 секунд видео могут сделать больше, чем статья на пять минут. Главное - донести суть мгновенно. Ярко, без воды", - говорит эксперт.

Значительно вырос и запрос на конфиденциальность. По данным Cisco, 92% пользователей считают защиту персональных данных критически важной при выборе сервиса. И это имеет прямые последствия для бизнеса.

По словам Зборовского, в сферах с большими денежными потоками (таких как финтех или гемблинг) доверие - ключевой фактор: "Проекты, которые используют верификацию через BankID или "Дію", показывают на 40% выше LTV. Потому что пользователь видит: это легально, это прозрачно - значит, можно играть".

AI вместо Google, zero-click UX и приватность по подписке

На ближайшие 2-3 года Зборовский прогнозирует несколько глобальных сдвигов. Первое - замена классического поиска искусственным интеллектом. "Все больше людей задают запросы в ChatGPT, а не в Google. Поиск становится разговорным, и это меняет правила SEO", - говорит Зборовский.

Второе - развитие так называемого zero-click опыта: пользователь хочет получить максимум информации сразу, не переходя по ссылкам - в пуше, баннере, письме или прямо в ленте.

Третье - гибридизация форматов: "Игры, чаты, видео и соцсети миксуются в единые продукты. Пользователь хочет играть, общаться и смотреть видео - желательно одновременно и в одном приложении".

И наконец, растет популярность платных сервисов, гарантирующих конфиденциальность: "Приватность по подписке - новый тренд. Пользователь готов платить, если уверен, что его данные не сливаются "где-то в фоне".

По мнению Зборовского, сегодня побеждает не тот, у кого самый большой бюджет, а тот, кто точнее всего попадает в ожидания своей аудитории - через адаптивность, сегментацию и правильный тон.