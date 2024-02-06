Менше потребують допомоги. Як українці інтегрувалися в Естонії

Українські біженці в Естонії добре інтегрувалися і тепер більше потребують допомоги із довгостроковими проблемами. На підтримку українців у 2024 році громадські організації країни витратять майже 10 млн євро.

Очікується, що кількість українців, які звернулися в Естонії за тимчасовим захистом, цього року сягне 55 тисяч осіб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee .

З початку війни за тимчасовим захистом в Естонії звернулися понад 50 000 українців. За два роки плани та потреби біженців змінилися, заявила представник УВКБ ООН у країнах Північної Європи та Балтії Анніка Сандлунд.

"Змінюється те, що нам не потрібно надавати стільки прямої матеріальної підтримки. Натомість вивчення мови, психічне здоров’я, навчання професійним навичкам і загальна освіта є ключовими питаннями", – розповіла експерт.

За її словами, Естонія досягла певних успіхів в інтеграції біженців, бо багато українських дітей навчається в естонських школах.

"Порівняно з іншими країнами, в Естонії найбільша кількість дітей з України, які знайшли шлях до місцевих шкіл. 93% всіх дітей-біженців. Це велике досягнення, у багатьох інших європейських країнах менше половини", – сказала представник міжнародної організації.

Також багатьом дорослим українцям вдалося знайти роботу в Естонії.

"Це не 100%, але більшість українських біженців – це жінки з дітьми. Багато з них не працювали б у своїй країні, тому що є діти, про яких потрібно піклуватися", – пояснила Сандлунд.

Однією з причин вдалого працевлаштування є те, що багато українців говорять російською мовою. Але водночас це може створити напругу в суспільстві, вважає представниця УВКБ ООН.

Також інтеграції може завадити втома від війни, особливо коли ситуація в Україні починає здаватися людям безнадійною.

"Ми не бачимо закінчення війні в Україні, і це засмучує всіх. Ми всі хочемо миру, і ми всі хочемо, щоб усі, хто хоче повернутися додому, мали можливість це зробити", – зазначила вона.