Менше потребують допомоги. В Естонії розповіли про підтримку українських біженців

В Естонії надали прихисток близько 51 тис. українських біженців. У країні в лютому 2024 року залишаються близько 35 тисяч з них. У Міністерстві соціального захисту Естонії розповіли, що хоча українські біженці мають право на пільги нарівні з рештою населення, такі одержувачі складають дуже невелику частку.

Водночас більше половини українських біженців вже приєдналися до ринку праці.

Українці, які втекли до Естонії, змогли розраховувати на державну підтримку у вигляді різних соціальних виплат. Якщо з березня по грудень 2022 року біженці становили 62% всіх отримувачів допомоги в Естонії, 2023 року ця цифра знизилася до 44%.

Українським біженцям також надали допомогу з розміщенням. Тимчасовим житлом у 2023 році скористалися 24 980 біженців.

Також у міністерстві розповіли, що Управління соціального страхування (SKA) виплачує сімейну допомогу сім’ям з дітьми, допомогу по інвалідності та допомогу особам похилого віку на тих самих засадах, що й для жителів Естонії.

Водночас біженці становлять близько 2% від загальної кількості одержувачів сімейних виплат. Українці становили 0,45% тих, хто отримував батьківську допомогу. Приблизно така сама картина з допомогами по інвалідності, виплаченими минулого року – лише 0,81% від загальної суми пішло одержувачам тимчасового захисту.

Фото: Тимчасове розміщення українців (gettyimages.com)

SKA також компенсує українським пенсіонерам різницю між державною пенсією в Естонії та пенсією в Україні. Ця сума склала 0,19 від суми, призначеної на державні пенсії з минулого року.

Загалом за останні два роки до Управління соціального страхування звернулися 22,5 тис. українських біженців. Ця цифра знижується: у 2023 році запити скоротилися до 7 000порівняно з 15 500 зверненьу 2022 році.