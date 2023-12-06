Менше половини запланованого. Reuters назвав кількість снарядів, які ЄС замовив для України

Дана схема була центральним елементом ініціативи ЄС з нарощування поставок 155-мм артилерійських снарядів в Україну, що дозволяє країнам розміщувати замовлення у промисловості через контракти, укладені Європейським оборонним агентством (ЄОА) блоку.

Ширша ініціатива, започаткована в березні, запропонувала різні схеми постачання 1 мільйона снарядів і ракет в Україну протягом року.

Разом ці схеми дозволили отримати близько 480 000 боєприпасів, що за даними ЄС склало менше половини від запланованого.

На знак занепокоєння низьким обсягом замовлень в проекті декларації саміту ЄС наступного тижня "підкреслюється нагальна потреба прискорити постачання ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи з постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів".

В ЄОА не уточнили розмір останнього замовлення від ЄС, але анонімні джерела Reuters заявили, що загальна кількість склала лише 60 000 снарядів.

Наприкінці минулої зими стало відомо, що ЗСУ зіткнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Пізніше Bloomberg писало, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

Також Politico повідомляло, що промисловість США не справляється зі світовим попитом на боєприпаси та інше озброєння, що пов'язане із вторгненням РФ до України.

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