Менше площі Києва. ЗМІ дізналися, скільки української території захопила РФ цього року

Російські окупаційні війська з початку 2023 року змогли захопити близько 500 кв. км території України. Це менше площі Києва чи, наприклад, Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними Інституту вивчення війни, РФ цього року захопила близько 857 кв. км, однак українські бійці повернули вже 370 кв. км з них.

Наразі окупованими залишаються близько 487 кв. км території нашої країни.

фото The New York Times

Загалом російські війська наразі контролюють близько 18% території України (більше території Швейцарії), зокрема, Крим та Донбас.

З початку війни у 2014 році росіяни захопили близько 7% території та ще 10% з 24 лютого 2022 року. У 2023 році ця цифра становила лише 0,08%.

Як зазначає видання, цей рік обидві сторони розпочали з планування амбітних наступів, але лінія фронту практично не зрушила.

Згідно з аналізом даних Інституту вивчення війни, серпень став місяцем із найменшими територіальними завоюваннями з початку повномасштабної війни. Хоча ЗСУ досягли невеликих успіхів на півдні, окупаційні війська змогли захопити трохи більше земель на північному сході.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 28 вересня, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 26 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.

Сили оборони України продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, бійці ЗСУ за добу ліквідували ще 330 загарбників, а також знищили 12 ББМ, 4 танки та 38 артсистем ворога.