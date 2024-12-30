Менше оптимізму: опитування Gallup показало, яким українці бачать 2025 рік

Українці очікують, що в цілому новий 2025 рік буде скоріше кращим, ніж 2024 рік. Однак оцінки щодо майбутнього стали менш оптимістичними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Gallup International .

Наразі 45% українців очікують, що 2025 рік буде кращим за 2024, ще 27% очікують на погіршення, 20% вважають, що він буде таким самим, 8% не визначилися зі своїми очікуваннями щодо 2025 року. Минулого року 51% мали позитивні очікування, а 17% - негативні.

На глобальному рівні Україна займає 15-те місце серед країн з найбільш позитивними очікуваннями від 2025 року. За Індексом загальної надії Україна займає 19-те місце.

У порівнянні з іншими країнами Східної Європи, Україна займає перше місце в рейтингу за Індексом на рівні 17%, тоді як інші країни регіону мають негативні значення цього індексу: -14% у Польщі, -15% у Болгарії, -21% у Сербії та -38% у Боснії та Герцеговині.

Переважна більшість опитаних очікують економічних труднощів у країні в новому році: на економічні труднощі очікують 63%, на економічне процвітання – лише 13%, натомість 20% вважають, що економічна ситуація не зазнає змін, ще 5% - вагаються з відповіддю. Порівняно з минулим роком очікування щодо економічного становища в країні також дещо погіршилися: минулого року 17% українців сподівалися на економічне процвітання, 52% – очікували на труднощі, а 29% не очікували жодних змін.

Україна займає 32 сходинку за Індексом очікувань економічного процвітання, входячи до трійки країн з найменшими показниками.

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) - це започатковане дослідження в 1977 році, проводиться щороку у багатьох країнах світу. Цього року проєкт проводився в 35 країнах світу.

Всього було опитано 35 882 осіб у всьому світі у 2024 році. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2024 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000. В Україні опитування проводила Група "Рейтинг" 2-5 грудня 2024 року.