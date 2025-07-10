"Менше грошей і без медицини": Німеччина урізає виплати для новоприбулих українців

Що зміниться

Замість 563 євро, які отримують безробітні громадяни Німеччини та біженці, українцям планують виплачувати 441 євро - це мінімальний рівень допомоги, як для всіх прохачів притулку. Також новоприбулі втратять медичне страхування, яке зараз надається на рівні з німцями.

Ці зміни підтвердили у Федеральному міністерстві праці та соціальної політики Німеччини. Однак для їх запровадження ще потрібно ухвалити відповідні законодавчі акти, що може тривати місяці.

Чому це важливо

Це перша спроба уряду Німеччини розділити українських біженців на дві категорії: тих, хто прибув до 1 квітня 2025 року - для них залишаться повні соціальні гарантії, і тих, хто приїде після - їм зменшать допомогу.

Мета - зменшити витрати федерального бюджету і знизити потік новоприбулих. Утім, у місцевих громадах побоюються, що фінансове навантаження та бюрократія ляжуть саме на них.

"Реалізація змін заднім числом потребує значних процедурних змін і збільшить адміністративне навантаження", - заявили в Німецькому союзі міст і громад.

Які можуть бути проблеми

Юридичні позови. Громади побоюються судових позовів від українців через скасування виплат.

Житло. Українці, які самостійно орендували житло, можуть втратити дотації та опинитися у притулках.

Медицина. Новоприбулі втратять доступ до страхової медицини.

Затримки з виплатами. Через "підвішену" ситуацію можуть затягувати з прийняттям рішень про допомогу.

Юрист Томас Франц заспокоює: повертати вже отримані виплати, ймовірно, не доведеться. Якщо рішення про виплати вже ухвалено на рік, його не скасують - діє принцип "довіри до держави".

Реакція політиків

У правлячій коаліції ситуацію не коментують. Натомість опозиційна фракція Зелених розкритикувала ідею.

"Це створить хаос, спричинить бюрократію і спантеличить як біженців, так і співробітників служб", - заявив депутат Тімон Дзеніус.

У Баварії підтримують зміни, вважаючи дату 1 квітня "слушним кроком", який має зупинити наплив біженців до набуття чинності нових правил.

Поки законопроєкти ще не подано до Бундестагу. Коли зміни наберуть чинності невідомо. Але уряд обіцяє зробити це "якнайшвидше".