"Меньше денег и без медицины": Германия урезает выплаты для новоприбывших украинцев

Новоприбывшие украинские беженцы в Германии могут потерять часть социальных выплат и доступ к медицинскому страхованию. Это касается тех, кто прибыл после 1 апреля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Вместо 563 евро, которые получают безработные граждане Германии и беженцы, украинцам планируют выплачивать 441 евро - это минимальный уровень помощи, как для всех просителей убежища. Также новоприбывшие потеряют медицинское страхование, которое сейчас предоставляется наравне с немцами.
Эти изменения подтвердили в Федеральном министерстве труда и социальной политики Германии. Однако для их введения еще нужно принять соответствующие законодательные акты, что может занять месяцы.
Это первая попытка правительства Германии разделить украинских беженцев на две категории: тех, кто прибыл до 1 апреля 2025 года - для них останутся полные социальные гарантии, и тех, кто приедет после - им уменьшат помощь.
Цель - уменьшить расходы федерального бюджета и снизить поток новоприбывших. Впрочем, в местных общинах опасаются, что финансовая нагрузка и бюрократия лягут именно на них.
"Реализация изменений задним числом потребует значительных процедурных изменений и увеличит административную нагрузку", - заявили в Немецком союзе городов и общин.
Юридические иски. Общины опасаются судебных исков от украинцев из-за отмены выплат.
Жилье. Украинцы, которые самостоятельно арендовали жилье, могут потерять дотации и оказаться в приютах.
Медицина. Новоприбывшие потеряют доступ к страховой медицине.
Задержки с выплатами. Из-за "подвешенной" ситуации могут затягивать с принятием решений о помощи.
Юрист Томас Франц успокаивает: возвращать уже полученные выплаты, вероятно, не придется. Если решение о выплатах уже принято на год, его не отменят - действует принцип "доверия к государству".
В правящей коалиции ситуацию не комментируют. Зато оппозиционная фракция Зеленых раскритиковала идею.
"Это создаст хаос, повлечет бюрократию и озадачит как беженцев, так и сотрудников служб", - заявил депутат Тимон Дзениус.
В Баварии поддерживают изменения, считая дату 1 апреля "подходящим шагом", который должен остановить наплыв беженцев до вступления в силу новых правил.
Пока законопроекты еще не поданы в Бундестаг. Когда изменения вступят в силу неизвестно. Но правительство обещает сделать это "как можно быстрее".
Ранее РБК-Украина писало, что в Польше украинцев могут депортировать на срок до 5 лет за нарушение визового режима, работы без разрешения, подделку документов, преступную деятельность и тому подобное. Решение принимается индивидуально, с возможностью подать апелляцию. После депортации вернуться можно только в Украину, а расходы на дорогу могут лечь на самого нарушителя или приглашающую сторону.
Также мы писали, что украинские беженцы могут возвращаться домой не ради высокой зарплаты, а чтобы восстановить утраченный социальный статус. За границей многие работают на простых должностях, что вызывает психологический дискомфорт. В то же время покупательная способность в Украине может быть выше, несмотря на более низкие доходы.
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