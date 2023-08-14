UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не менше 10 прикордонників. Після обстрілу Росія терміново посилила охорону Кримського мосту

Фото: Після обстрілу Росія терміново посилила охорону Кримського мосту (росЗМІ)
Автор: Валерія Поліщук

Кримський міст після недавніх ударів продовжує працювати, проте неповноцінно. Росіяни посилили охорону незаконно збудованого об'єкта.

Про це заявив офіційний представник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Вони (росіяни, - ред.) настільки зараз переживають за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все, що вони мають, що у них є в прикордонних військах ФСБ Росії", - заявив він.

За словами Плетенчука, Росія зараз для чергування на мосту відправляє не менше десяти прикордонників.

"Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх не менше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць", - сказав він.

Представник ВМС наголосив, що автомобільна частина мосту зараз працює в реверсному режимі через пошкодження, які сталися на ньому. Залізнична частина мосту працює в більш-менш штатному режимі.

"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", - додав Плетенчук.

Вибухи в Криму

12 серпня в Керчі щонайменше два за день прогриміли вибухи, Кримський міст охоплював густий дим. Окупанти заявили про нібито атаку і стверджували, що дим - це спеціальна завіса для маскування.

Міноборони РФ звинуватило Україну і заявило, що Кримський міст нібито намагалися атакувати ракетою С-200.

Детальніше про вчорашні вибухи у Криму - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Керченский мостВійна Росії проти УкраїниРосійська Федерація