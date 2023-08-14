Не меньше 10 пограничников. После обстрела Россия срочно усилила охрану Крымского моста

"Они (россияне, - ред.) настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все имеющееся, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России", - заявил он.

По словам Плетенчука, Россия сейчас для дежурства на мосту отправляет не меньше десяти пограничников.

"Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не меньше 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", - сказал он.

Представитель ВМС подчеркнул, что автомобильная часть моста сейчас работает в реверсном режиме из-за случившихся на нем повреждений. Железнодорожная часть моста работает в более-менее штатном режиме.

"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", - добавил Плетенчук.

Взрывы в Крыму

12 августа в Керчи по меньшей мере два за день прогремели взрывы, Крымский мост охватывал густой дым. Оккупанты заявили о якобы атаке и утверждали, что дым - это специальный занавес для маскировки.

Минобороны РФ обвинило Украину и заявило, что Крымский мост якобы пытались атаковать ракетой С-200.

Детальнее о вчерашних взрывах в Крыму - читайте в материале РБК-Украина.

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