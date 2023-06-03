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"Менш гнучкі". Британська розвідка оцінила боєздатність десантників РФ у Бахмуті

Фото: британська розвідка оцінила боєздатність десантників РФ у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські десантники замінили найманців ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Проте так звані "елітні" війська РФ будуть менш гнучкими у реагуванні на виклики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії Twitter.

За даними британської розвідки, Росія продовжила передислокацію військ на передову, оскільки "вагнерівці" вийшли з Бахмута. На позиції зайшли повітряно-десантні війська, зокрема підрозділи 76-ї та 106-ї дивізій та дві додаткові окремі бригади ПДВ.

До вторгнення в Україну росіяни називали десантників "елітними військами", проте зараз вони значно погіршили свій рівень боєздатності.

"Російські командири, ймовірно, намагалися зберегти деякі з цих все ще відносно боєздатних підрозділів як вільний резерв. Натомість вони були змушені розгорнути їх для утримання лінії фронту в Бахмуті, усі російські сили, ймовірно, будуть менш гнучкими у реагуванні на оперативні виклики", - зазначає розвідка.

Чому десантники РФ заходять у Бахмут

Нагадаємо, раніше власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що нібито його найманці захопили Бахмут. Українське командування спростувало це і зазначило, що ЗСУ контролюють приватний сектор у місті та просуваються на флангах.

Пізніше Пригожин оголосив про вихід його бойовиків з Бахмута після "успішної операції". На позиції "вагнерівців" повинна була зайти регулярна армія РФ.

Українські військові підтверджують, що "вагнерівці" виходять з Бахмута, а на їх місце заходять інші війська. Ймовірно, це сили, підконтрольні Міноборони РФ.

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