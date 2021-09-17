Менее половины клиентов "Николаевгаза" вовремя платят за доставку

Около 190 тысяч потребителей еще имеют долги перед компанией. По состоянию на начало сентября общая сумма долга бытовых потребителей составила 37,2 млн гривен.

"Плата за распределение газа – это гарантия безаварийного и бесперебойного газоснабжения. Ведь за средства, уплаченные потребителями за доставку газа, финансируется деятельность аварийно-диспетчерской службы, которая ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю ликвидирует утечки газа, а также ремонт газопроводов, обслуживание газорегуляторных и шкафных регуляторных пунктов, которые снижают и поддерживают необходимое давление в сетях. От постоянного выполнения этих работ зависит наличие газа в помещениях потребителей. Для этого необходимо ежедневно заправлять спецтранспорт, закупать необходимые материалы, платить зарплату работникам, платить налоги", - говорится в сообщении.

АО "Николаевгаз" обращает внимание, что в случае накопления долгов бытовыми потребителями за доставку природного газа, компания будет вынуждена прекратить газораспределение таким потребителям. Ведь с 20 августа 2021 года, согласно Закону Украины №1657-IX, снят мораторий на отключение потребителей от коммунальных услуг, имеют задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Для возобновления подачи газа потребителю будет необходимо, кроме суммы долга, оплатить еще и за услугу прекращения-восстановления газоснабжения.

Поэтому, чтобы избежать прекращения газораспределения и дополнительных расходов, АО "Николаевгаз" призывает своих клиентов вовремя рассчитываться за предоставленные услуги - ежемесячно до 20 числа.

Также в компании отмечают, что в этом году значительно сократилось количество потребителей, которые ни разу не платили за распределение. Если в начале года их было 23 тысячи, то по состоянию на 1 сентября 2021 года стало 12,5 тысяч.

"Если нашим клиентам сложно погасить долг за распределение газа сразу, рекомендуем им заключить договор реструктуризации. Срок будет зависеть от суммы задолженности и уровня совокупного дохода. И мы благодарим тех потребителей, которые платят за услугу вовремя", - говорит коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.