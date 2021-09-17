Менше половини клієнтів "Миколаївгазу" вчасно сплачують за доставку

Натомість близько 190 тисяч споживачів ще мають борги перед компанією. Станом на початок вересня загальна сума боргу побутових споживачів склала 37,2 млн гривень.

"Плата за розподіл газу – це гарантія безаварійного та безперебійного газопостачання. Адже за кошти, сплачені споживачами за доставку газу, фінансується діяльність аварійно-диспетчерської служби, яка щоденно 24 години на добу 7 днів на тиждень ліквідовує витоки газу, а також ремонт газопроводів, обслуговування газорегуляторних та шафових регуляторних пунктів, які знижують і підтримують необхідний тиск в мережах. Від постійного виконання цих робіт залежить наявність газу у помешканнях споживачів. Для цього необхідно щоденно заправляти спецтранспорт, закуповувати необхідні матеріали, платити зарплату працівникам, сплачувати податки", - йдеться у повідомленні.

АТ "Миколаївгаз" звертає увагу, що у разі накопичення боргів побутовими споживачами за доставку природного газу, компанія буде вимушена припинити газорозподіл таким споживачам. Адже з 20 серпня 2021 року, відповідно до Закону України №1657-IX, знято мораторій на відключення споживачів від комунальних послуг, що мають заборгованість. Заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. Для відновлення подачі газу споживачу буде необхідно, окрім суми боргу, оплатити ще й за послугу припинення-відновлення газопостачання.

Тож, аби уникнути припинення газорозподілу та додаткових витрат, АТ "Миколаївгаз" закликає своїх клієнтів вчасно розраховуватися за надані послуги - щомісяця до 20 числа.

Також у компанії відмічають, що цього року значно скоротилася кількість споживачів, які жодного разу не платили за розподіл. Якщо на початку року їх було 23 тисячі, то станом на 1 вересня 2021 року стало 12,5 тисяч.

"Якщо нашим клієнтам складно погасити борг за розподіл газу одразу, рекомендуємо їм укласти договір реструктуризації. Строк залежитиме від суми заборгованості та рівня сукупного доходу. І ми дякуємо тим споживачам, які сплачують за послугу вчасно", - говорить комерційний директор АТ "Миколаївгаз" Віталій Нестеренко.