За сутки в Украину прибыло сразу два самолета с оружием от США

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию", - написал он.

По словам Резникова, в целом сегодня в совокупности авиарейсов Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от Соединенных Штатов Америки.

"И это тоже еще не конец", - резюмировал министр.

Фото: В Украину прибыл шестой самолет с боеприпасами от США (facebook.com/reznikovoleksii)

Напомним, пятый самолет с военной помощью от США прибыл в Украину вечером 31 января.

Добавим, Минобороны анонсировало 45 рейсов с оружием от США.