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За сутки в Украину прибыло сразу два самолета с оружием от США

Автор: Мария Кучерявец

В Украину прибыла шестая партия военной помощи от США. Страна получила еще - 84 тонны боевых патронов менее чем через сутки после поступления 5-й партии груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Facebook.

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию", - написал он.

По словам Резникова, в целом сегодня в совокупности авиарейсов Украина получила около 500 тонн оборонного снаряжения от Соединенных Штатов Америки.

"И это тоже еще не конец", - резюмировал министр.

Фото: В Украину прибыл шестой самолет с боеприпасами от США (facebook.com/reznikovoleksii)

Напомним, пятый самолет с военной помощью от США прибыл в Украину вечером 31 января.

Добавим, Минобороны анонсировало 45 рейсов с оружием от США.

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Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты Америки