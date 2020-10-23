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Менее 30 населенных пунктов Украины остаются в "зеленой" зоне карантина

Автор: Игорь Литвиненко

Согласно обновленному списку карантинных зон Украины "зелеными" остаются 27 населенных пунктов. 590 административных единиц обязаны ввести ограничения.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом на всей территории страны.

"Еще неделю назад мы имели 54 административных единицы с "зеленым" уровнем эпидемиологической опасности. А месяц тому - 245", - сообщил Степанов.

Напомним, сегодня, 23 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование в Украине. Решение вступит в силу в понедельник, 26 октября.

Так, в Украине расширили список "красной" зоны карантина до 11 областных центров. По состоянию на 23 октября "красными" являются Ровно, Северодонецк, Николаев, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Также сообщалось, что Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

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