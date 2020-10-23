Менее 30 населенных пунктов Украины остаются в "зеленой" зоне карантина

Согласно обновленному списку карантинных зон Украины "зелеными" остаются 27 населенных пунктов. 590 административных единиц обязаны ввести ограничения.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом на всей территории страны.

"Еще неделю назад мы имели 54 административных единицы с "зеленым" уровнем эпидемиологической опасности. А месяц тому - 245", - сообщил Степанов.

Напомним, сегодня, 23 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование в Украине. Решение вступит в силу в понедельник, 26 октября.

Так, в Украине расширили список "красной" зоны карантина до 11 областных центров. По состоянию на 23 октября "красными" являются Ровно, Северодонецк, Николаев, Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Также сообщалось, что Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.