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Менше 30 населених пунктів України залишаються в "зеленій" зоні карантину

Автор: Игорь Литвиненко

Згідно з оновленим списком карантинних зон України "зеленими" залишаються 27 населених пунктів. 590 адміністративних одиниць зобов'язані ввести обмеження.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зараз в Україні спостерігається різке зростання захворюваності коронавірусом на всій території країни.

"Ще тиждень тому ми мали 54 адміністративні одиниці з "зеленим" рівень епідеміологічної небезпеки. А місяць тому - 245", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила карантинне зонування в Україні. Рішення набуде чинності в понеділок, 26 жовтня.

Так, в Україні розширили список "червоної" зони карантину до 11 обласних центрів. Станом на 23 жовтня "червоними" є Рівне, Сєвєродонецьк, Миколаїв, Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Також повідомлялося, що Київ залишився в "помаранчевій" зоні карантину.

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