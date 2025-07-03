З менеджеркою, яка внесла заставу за Чернишова, припинено співпрацю, - DIM

Керівництво компанії Development Investment Management (DIM) не було проінформовано про наміри співробітниці, яка внесла частину застави за віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова. Наразі з менеджеркою припинена співпраця, щодо неї розпочато службове розслідування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії DIM.
Так, DIM на запит журналістів офіційно заявляє, що не має жодного відношення до ситуації, пов’язаної з внесенням застави у розмірі 44 млн гривень за Олексія Чернишова.
"Ця дія є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM. DIM не було відомо про наміри Дарії та щодо неї проводиться службове розслідування. Наразі з Дарією Бедею припинена співпраця", - йдеться у заяві.
Компанія наголошує, що веде відкриту та прозору діяльність, дотримується високих етичних стандартів у своїй роботі та публічній позиції та залишає за собою право вжити подальших кадрових та юридичних рішень залежно від розвитку ситуації.
Нагадаємо, вчора проект "Схеми" Радіо Свобода оприлюднив список компаній та осіб, які внесли заставу у розмірі 120 млн гривень за віцепремєр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова.
Серед них 44 млн грн внесла директорка з маркетингу групи компаній DIM Дар’я Бедя. Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди.
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