З менеджеркою, яка внесла заставу за Чернишова, припинено співпрацю, - DIM

Так, DIM на запит журналістів офіційно заявляє, що не має жодного відношення до ситуації, пов’язаної з внесенням застави у розмірі 44 млн гривень за Олексія Чернишова.

"Ця дія є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM. DIM не було відомо про наміри Дарії та щодо неї проводиться службове розслідування. Наразі з Дарією Бедею припинена співпраця", - йдеться у заяві.

Компанія наголошує, що веде відкриту та прозору діяльність, дотримується високих етичних стандартів у своїй роботі та публічній позиції та залишає за собою право вжити подальших кадрових та юридичних рішень залежно від розвитку ситуації.