С менеджером, которая внесла залог за Чернышева, прекращено сотрудничество, - DIM

Так, DIM на запрос журналистов официально заявляет, что не имеет никакого отношения к ситуации, связанной с внесением залога в размере 44 млн гривен за Алексея Чернышева.

"Это действие является личным решением Дарьи Беде, которая на момент внесения залога предоставляла услуги по организации деятельности маркетинга и продвижения DIM. DIM не было известно о намерениях Дарьи и в отношении нее проводится служебное расследование. Сейчас с Дарьей Бедей прекращено сотрудничество", - говорится в заявлении.

Компания отмечает, что ведет открытую и прозрачную деятельность, придерживается высоких этических стандартов в своей работе и публичной позиции и оставляет за собой право принять дальнейшие кадровые и юридические решения в зависимости от развития ситуации.