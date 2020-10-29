Менеджер назвав терміни повернення Ломаченка в ринг після поразки

Українець відновлюється після операції на плечі після поразки від Лопеса
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко планує повернутися на ринг в березні-квітні 2021 року. Українець відновлюється після операції на плечі.
Про це в Instagram розповів менеджер боксера Егіс Клімас.
"Василь відчуває себе прекрасно після операції і повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи. Він скоро повернеться, сподіваюся, ми зможемо знову побачити його на рингу в березні або квітні наступного року", - написав Клімас.
OK, this one for LOMA’s fans who are interested and if it’s important for you: Loma is feeling great after surgery and travel back home. He is recovering quickly and already doing rehabilitation exercises. He will be back soon, hopefully we can see him back in ring March/April next year. @lomachenkovasiliy #recovery #surgery #klimasmanagement
Наразі залишається відкритим питання, в якому дивізіоні продовжить виступати Ломаченко.
Нагадаємо, у своєму останньому бою Василь Ломаченко програв одноголосним рішенням суддів американцеві Теофімо Лопесу. Американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, а українець позбувся своїх поясів.
Для українця ця поразка стала другою в кар'єрі. Перше Ломаченко зазнав навесні 2014 року, програвши роздільним рішенням суддів мексиканця Орландо Салідо. Тоді український боксер виступав у другій напівлегкій вазі.