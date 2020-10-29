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Менеджер назвав терміни повернення Ломаченка в ринг після поразки

Лас-Вегас, Четвер 29 жовтня 2020 17:04
Менеджер назвав терміни повернення Ломаченка в ринг після поразки
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Автор: Вера Олейник

Українець відновлюється після операції на плечі після поразки від Лопеса

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко планує повернутися на ринг в березні-квітні 2021 року. Українець відновлюється після операції на плечі.

Про це в Instagram розповів менеджер боксера Егіс Клімас.

"Василь відчуває себе прекрасно після операції і повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи. Він скоро повернеться, сподіваюся, ми зможемо знову побачити його на рингу в березні або квітні наступного року", - написав Клімас.

Наразі залишається відкритим питання, в якому дивізіоні продовжить виступати Ломаченко.

Нагадаємо, у своєму останньому бою Василь Ломаченко програв одноголосним рішенням суддів американцеві Теофімо Лопесу. Американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, а українець позбувся своїх поясів.

Для українця ця поразка стала другою в кар'єрі. Перше Ломаченко зазнав навесні 2014 року, програвши роздільним рішенням суддів мексиканця Орландо Салідо. Тоді український боксер виступав у другій напівлегкій вазі.

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