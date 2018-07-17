Менеджер Ломаченко назвал дату возвращения украинца

Пока украинский чемпион проходит восстановление

Менеджер чемпиона мира по версии WBA Super в легком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Эгис Климас сообщил, что украинец уже приступил к легким тренировкам и, если все пойдет по плану, то следующий бой он проведет 1 или 8 декабря. Слова Климаса приводит BoxingScene.

"Он выздоравливает очень хорошо. Вася уже делает бой с тенью и, я думаю, его доктор будет очень злым, узнав об этом. Он уже немного занимается, но по-прежнему не дает особо сильных нагрузок на травмированное плечо. У него есть люди, которые следят за восстановлением в центре реабилитации. Думаю, мы увидим в августе-сентябре его работу, когда он будет готовиться к следующему поединку. Что касается поединка, мы планируем 1 или 8 декабря", - сказал Климас.

В мае украинский боксер перенес серьезную операцию на плече, полученную в своем последнем бою, когда нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО). После этого боя Ломаченко отказался от титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) и перешел в легкий вес (до 61,2 кг), где он стал чемпионом мира по версии WBA.

Напомним, следующим соперником Ломаченко может стать филиппинец Мэнни Пакьяо (59-7-2, 39 КО), однако только в легком дивизионе, или победитель пары Раймундо Бельтран - Хосе Педраса.