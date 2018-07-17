Менеджер Ломаченка назвав дату повернення українця

Поки український чемпіон проходить відновлення

Менеджер чемпіона світу за версією WBA Super в легкій вазі Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) Егіс Клімас повідомив, що українець вже приступив до легких тренувань і, якщо все піде за планом, то наступний бій він проведе 1 або 8 грудня. Слова Клімас призводить BoxingScene.

"Він одужує дуже добре. Вася вже робить бій з тінню і, я думаю, його доктор буде дуже злим, дізнавшись про це. Він уже трохи займається, але як і раніше не дає особливо сильних навантажень на травмоване плече. У нього є люди, які стежать за відновленням в центрі реабілітації. Думаю, ми побачимо в серпні-вересні його роботу, коли він буде готуватися до наступного поєдинку. Що стосується поєдинку, ми плануємо 1 або 8 грудня", - сказав Клімас.

У травні український боксер переніс серйозну операцію на плечі, отриману в своєму останньою бою, коли нокаутував венесуельця Хорхе Лінареса (44-4, 27 КО). Після цього бою Ломаченко відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) і перейшов в легку вагу (до 61,2 кг), де він став чемпіоном світу за версією WBA.

Нагадаємо, наступним суперником Ломаченка може стати філіппінець Менні Пакьяо (59-7-2, 39 КО), однак тільки в легкому дивізіоні, або переможець пари Раймундо Бельтран - Хосе Педраса.

