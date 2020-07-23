В Мемориальном центре "Бабий Яр" оцифровали более 140 тысяч ранее засекреченных документов

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Государственным архивом Киевской области оцифровали более 140 тысяч материалов времен нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов. Архивы, часть из которых долгое время была засекречена, в рамках проекта "Имена" будут обнародованы впервые.

Об этом сообщает пресс-служба центра.

Как сообщает пресс-служба, оцифрованные документы (в частности, Картотека трудовых регистрационных карточек жителей Киева и Картотека деятелей культуры и искусства Киева периода оккупации 1941-1943 годов) вскоре будут выложены на онлайн-платформе сайта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которую представят осенью, а также на сайте Государственного архива Киевской области.

Руководитель проекта "Имена" Анна Фурман отметила, что процесс оцифровки документов был трудоемким.

"Нужно было каждую карточку взять, отсканировать, вернуть назад. А это документы различных форматов, некоторые из них сложные. Теперь исследователи, ученые, все заинтересованные лица смогут расширить уровень экспертности в генеалогии, узнать какую-то новую информацию о своих родственниках", - отметила она.

По словам директора Государственного архива Киевской области Софьи Каменевой, эти документы оккупационных властей на территории Киева периода Второй мировой войны были собраны архивистами после изгнания нацистов из города.

"Здесь документы, которые создавали во время деятельности органов немецкой оккупационной власти: Киевской городской управы, районных в городе Киеве управ, районных и сельских управ на территории Киевского и Белоцерковского гебитскомиссариате других", - сообщила она.

Почти все документы оккупационных властей, которые поступили на хранение в архив, рассказала Каменева, были систематизированы и на протяжении многих лет засекречены советской властью. Доступ к ним был запрещен. Только после провозглашения независимости Украины они поступили на общее хранение.

"Однако часть из них содержала персонализированную информацию. Это списки жителей Киева, трудовые регистрационные картотеки, перечни деятелей культуры и искусств, проживающих на территории города, списки абонентов Киевской электросети. То есть доступ к этим документам был ограничен. И вот через 75 лет они в свободном доступе", - отметила директор архива.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине впервые вышел украинский перевод "Черной книги", упорядоченной Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом. Книга издана в издательстве "Дух и Литера" при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".