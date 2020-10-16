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Мемориал "Бабий Яр" и Centropa анонсировали партнерство в сфере образовательных проектов

Автор: РБК-Украина

Предусмотрены воркшопы, мультимедийные фильмы и выставка для учителей

"Образовательная программа Centropa пропагандирует демократические ценности и сбалансированную культуру среди преподавателей и студентов", - отметил европейский директор по вопросам образования Centropa Фабиан Рюле.

По его словам, никто не может научить учителя лучше, чем другой учитель.

"С момента основания нашего института мы начали работать с основными источниками в 20 странах. Мы приветствуем возможность нашей образовательной программы развития среди молодых украинцев, благодаря Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр", - добавил он.

Кроме того, Сentropa предлагает преподавателям и студентам сайт на украинском языке, мультимедийные фильмы об украинских еврейских семьях и передвижную выставку "Украинский еврейский семейный альбом", который сейчас демонстрирует в 40 школах и центрах по всей стране.

При поддержке Мемориального центра Холокоста выставка, рассказывающая о судьбе украинских евреев в ХХ веке, будет представлена ​​в украинских школах в 2021 году.

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