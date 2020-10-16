ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Меморіал "Бабин Яр" і Centropa анонсували партнерство у сфері освітніх проектів

Автор: РБК-Україна

Передбачені воркшопи, мультимедійні фільми і виставка для вчителів

"Освітня програма Centropa пропагує демократичні цінності та збалансовану культуру серед викладачів і студентів", - зазначив європейський директор з питань освіти Centropa Фабіан Рюле.

За його словами, ніхто не може навчити вчителя краще, ніж інший вчитель.

"З моменту заснування нашого інституту ми почали працювати з основними джерелами у 20 країнах. Ми вітаємо можливість нашої освітньої програми розвитку серед молодих українців, завдяки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", - додав він.

Крім того, Сentropa пропонує викладачам і студентам сайт українською мовою, мультимедійні фільми про українські єврейські сім'ї та пересувну виставку "Український єврейський сімейний альбом", який зараз демонструється в 40 школах та центрах по всій країні.

За підтримки Меморіального центру Голокосту виставка, яка розповідає про долю українських євреїв у ХХ столітті, буде представлена в українських школах у 2021 році.

Популярні новини

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України мемориалОсвітаБабий Яр