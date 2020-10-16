Меморіал "Бабин Яр" і Centropa анонсували партнерство у сфері освітніх проектів

"Освітня програма Centropa пропагує демократичні цінності та збалансовану культуру серед викладачів і студентів", - зазначив європейський директор з питань освіти Centropa Фабіан Рюле.

За його словами, ніхто не може навчити вчителя краще, ніж інший вчитель.

"З моменту заснування нашого інституту ми почали працювати з основними джерелами у 20 країнах. Ми вітаємо можливість нашої освітньої програми розвитку серед молодих українців, завдяки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", - додав він.

Крім того, Сentropa пропонує викладачам і студентам сайт українською мовою, мультимедійні фільми про українські єврейські сім'ї та пересувну виставку "Український єврейський сімейний альбом", який зараз демонструється в 40 школах та центрах по всій країні.

За підтримки Меморіального центру Голокосту виставка, яка розповідає про долю українських євреїв у ХХ столітті, буде представлена в українських школах у 2021 році.