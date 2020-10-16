Мемориал "Бабий Яр" и Centropa анонсировали партнерство в сфере образовательных проектов

Фото: мемориал в Бабьем Яру (из открытых источников)

Предусмотрены воркшопы, мультимедийные фильмы и выставка для учителей

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписывает договор о сотрудничестве с еврейской неправительственной организацией, которая базируется в Вене, Гамбурге, Будапеште и Вашингтоне, Centropa.

Об этом говорится на сайте мемориального центра.

"Наша образовательная миссия заключается, прежде всего, в поиске методов и подходов к формированию мемориальной культуры и исторической памяти. Поэтому мы поддерживаем проекты, которые помогают студентам, школьникам улучшать их навыки критического мышления при изучении истории, учат их обращаться к первоисточникам и дают понимание, что изучение истории - непрерывный, постоянный процесс", - отметил заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Руслан Кавацюк.

Сообщается, что в 2020 году в рамках сотрудничества состоится ряд семинаров и воркшопов для украинских учителей. Цель - повысить осведомленность об образовательных методиках и цифровых технологиях в процессе изучения и исследования еврейской истории.

Из-за карантинных мер, связанных с Covid-19, семинары проходят в онлайн-формате. Centropa проводит трехдневный онлайн-семинар по истории украинской еврейской культуры для участников из Украины, Молдовы и стран Вышеградской группы, а также двухдневный онлайн-семинар по цифровому сторителлингу и обучению еврейской истории.

"Образовательная программа Centropa пропагандирует демократические ценности и сбалансированную культуру среди преподавателей и студентов", - отметил европейский директор по вопросам образования Centropa Фабиан Рюле.

По его словам, никто не может научить учителя лучше, чем другой учитель.

"С момента основания нашего института мы начали работать с основными источниками в 20 странах. Мы приветствуем возможность нашей образовательной программы развития среди молодых украинцев, благодаря Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр", - добавил он.

Кроме того, Сentropa предлагает преподавателям и студентам сайт на украинском языке, мультимедийные фильмы об украинских еврейских семьях и передвижную выставку "Украинский еврейский семейный альбом", который сейчас демонстрирует в 40 школах и центрах по всей стране.

При поддержке Мемориального центра Холокоста выставка, рассказывающая о судьбе украинских евреев в ХХ веке, будет представлена ​​в украинских школах в 2021 году.

Напомним, Centropa, основанная в 2000 году, начала своей деятельности как проект устного изучения истории. Самая большая программа реализована в Украине, где были проведены 280 их старых семейных фотографий.

С 2015 года Centropa проводит семинары во Львове, Киеве и Одессе, к которым также привлекает преподавателей из Германии, Польши и Молдовы с целью развития партнерских отношений с украинскими коллегами.

Как известно, осенью 2020 года Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал образовательный исследовательский проект вместе с украинскими школами по сбору свидетельств и воспоминаний о Второй мировой войне - " Красная точка" .