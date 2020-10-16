Меморіал "Бабин Яр" і Centropa анонсували партнерство у сфері освітніх проектів

Фото: меморіал у Бабиному Яру (з відкритих джерел)

Передбачені воркшопи, мультимедійні фільми і виставка для вчителів

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" підписує договір про співпрацю з єврейською неурядовою організацією, яка базується у Відні, Гамбурзі, Лондоні та Вашингтоні, Centropa.

Про це йдеться на сайті меморіального центру.

"Наша освітня місія полягає насамперед у пошуку методів та підходів до формування меморіальної культури та історичної пам'яті. Тому ми підтримуємо проекти, які допомагають студентам, школярам покращувати їх навички критичного мислення при вивченні історії, навчають їх звертатися до першоджерел і дають розуміння, що вивчення історії - безперервний, постійний процес", - зазначив заступник генерального директора Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Руслан Кавацюк.

Повідомляється, що у 2020 році в рамках співробітництва відбудеться ряд семінарів та воркшопів для українських вчителів. Мета - підвищити обізнаність про освітні методики і цифрових технологіях в процесі вивчення і дослідження єврейської історії.

Через карантинні заходи, пов'язані з Covid-19, семінари проходять в онлайн-форматі. Centropa проводить триденний онлайн-семінар з історії української єврейської культури для учасників з України, Молдови і країн Вишеградської групи, а також дводенний онлайн-семінар з цифрового сторітеллінгу і навчання єврейської історії.

"Освітня програма Centropa пропагує демократичні цінності та збалансовану культуру серед викладачів і студентів", - зазначив європейський директор з питань освіти Centropa Фабіан Рюле.

За його словами, ніхто не може навчити вчителя краще, ніж інший вчитель.

"З моменту заснування нашого інституту ми почали працювати з основними джерелами у 20 країнах. Ми вітаємо можливість нашої освітньої програми розвитку серед молодих українців, завдяки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", - додав він.

Крім того, Сentropa пропонує викладачам і студентам сайт українською мовою, мультимедійні фільми про українські єврейські сім'ї та пересувну виставку "Український єврейський сімейний альбом", який зараз демонструється в 40 школах та центрах по всій країні.

За підтримки Меморіального центру Голокосту виставка, яка розповідає про долю українських євреїв у ХХ столітті, буде представлена в українських школах у 2021 році.

Нагадаємо, Centropa, заснована у 2000 році, на початку своєї діяльності як проект усного вивчення історії. Найбільша програма реалізована в Україні, де було проведено 280 їх старих сімейних фотографій.

З 2015 року Centropa проводить семінари у Львові, Києві та Одесі, до яких також залучає викладачів з Німеччини, Польщі та Молдови з метою розвитку партнерських відносин з українськими колегами.

Як відомо, восени 2020 року Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" розпочав освітній дослідницький проект разом з українськими школами по збору свідчень та спогадів про Другу світову війну - " Червона точка" .