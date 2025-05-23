"Меморандуму" про перемир'я немає вже тиждень: Зеленський розніс зволікання Росії

Росія за тиждень не змогла підготувати "меморандум" про перемир'я з Україною. Москва знущається над усім світом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави заявив про необхідність припинення вогню, дипломатичних кроків до реального миру, а також нової та дієвої архітектури безпеки. Україна для цього об'єднує партнерів.
"І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого "меморандуму", який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь - це точно знущання над усім світом. Скільки часу! Кожен день на війні - це втрата життів. Звичайно, в Росії людей не рахують. Але світ має рахувати", - додав Зеленський.
Він також підкреслив, що нові санкції проти Росії необхідні.
Нагадаємо, Росія на переговорах з Україною минулого тижня відмовилася від безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Сторони домовилися письмово представити своє бачення можливого припинення вогню.
Кілька днів тому російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито готова працювати з Україною над меморандумом, у якому, зокрема, може йтися про припинення вогню.
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