Мелоні запропонувала поширити 5-ту статтю НАТО на Україну: що кажуть в МЗС на цю ідею

За його словами, українська сторона вітає заяву Мелоні як частину дискусії про надання Україні дострокових безпекових гарантій і гарантування загалом безпеки та миру для України.

"Ми перебуваємо на зв’язку з італійськими партнерами, щоб з’ясувати конкретику цієї пропозиції. Вона зараз пролунала як загальна ідея. Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально, більш конкретно під цією розмовою", - сказав речник МЗС.

Варто нагадати, що 5 стаття НАТО передбачає, що збройний напад на одну із країн-членів Альянсу вважатиметься нападом на усіх членів.

Вступ України до НАТО

Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, проте цього не сталося. Київ наполягає на чіткому графіку вступу, але Альянс заявляє, що членство можливе лише після завершення війни.

Водночас міністр оборони США Піт Хегсет під час зустрічі у форматі "Рамштайн" зазначив, що Вашингтон не вважає вступ України до НАТО реалістичним варіантом у межах мирних переговорів.

Президент США Дональд Трамп також висловив скептицизм щодо членства України в Альянсі, назвавши його малоймовірним та непрактичним, а згодом узагалі порадив Києву "забути про НАТО".

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не стане членом Альянсу, тоді його війська мають бути присутніми на українській території. За його словами, альтернативою членству може стати розміщення військ НАТО в Україні з армією, яка за чисельністю відповідатиме російській.

Днями прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО про колективну безпеку без членства країни в Альянсі.

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