Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину: что говорят в МИД на эту идею

По его словам, украинская сторона приветствует заявление Мелони как часть дискуссии о предоставлении Украине досрочных гарантий безопасности и обеспечения в целом безопасности и мира для Украины.

"Мы находимся на связи с итальянскими партнерами, чтобы выяснить конкретику этого предложения. Оно сейчас прозвучало как общая идея. Мы хотим понять, что именно имеется в виду более подробно, более конкретно под этим разговором", - сказал представитель МИД.

Стоит напомнить, что 5 статья НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов.

Вступление Украины в НАТО

Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, однако этого не произошло. Киев настаивает на четком графике вступления, но Альянс заявляет, что членство возможно только после завершения войны.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет во время встречи в формате "Рамштайн" отметил, что Вашингтон не считает вступление Украины в НАТО реалистичным вариантом в рамках мирных переговоров.

Президент США Дональд Трамп также выразил скептицизм относительно членства Украины в Альянсе, назвав его маловероятным и непрактичным, а затем вообще посоветовал Киеву "забыть о НАТО".

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина не станет членом Альянса, тогда его войска должны присутствовать на украинской территории. По его словам, альтернативой членству может стать размещение войск НАТО в Украине с армией, которая по численности будет соответствовать российской.

На днях премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности без членства страны в Альянсе.

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