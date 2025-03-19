Мелоні пояснила, чому наполягає на поширенні 5-ї статті НАТО на Україну
Поширення дії 5-ї статті НАТО на Україну допоможе виявити блеф російського диктатора Володимира Путіна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час виступу в Палаті депутатів Італії.
Мелоні наголосила, що поширення 5-ї статті НАТО на Україну "здається найпростішою і найефективнішою пропозицією з усіх інших ще й тому, що вона допоможе розкрити можливий блеф Путіна".
"Якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки, які є лише оборонними", - зазначила вона.
Італійський прем'єр підкреслила, що її пропозиція щодо 5-ї статті для України "має бути винесена на стіл переговорів".
"Мир ґрунтується на гарантіях безпеки. Ми не повинні рабськи слідувати пропозиціям, висунутим іншими, лише тому, що маємо вирішити, де ми стоїмо. Наша роль полягає в тому, щоб брати участь із власними пропозиціями. Той, хто має сміливість їх вносити, робить щось корисне", - зазначила Мелоні.
Пропозиція Мелоні
Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО про колективну безпеку без членства країни в Альянсі.
Своєю чергою у МЗС України заявили, що ведуть переговори з Італією щодо ініціативи Мелоні поширити на Україну дію 5-ї статті НАТО без офіційного членства. Українська сторона з'ясовує деталі цієї пропозиції з італійськими партнерами.
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