Мелони объяснила, почему настаивает на распространении 5-й статьи НАТО на Украину

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления в Палате депутатов Италии.

Мелони отметила, что распространение 5-й статьи НАТО на Украину "кажется самым простым и эффективным предложением из всех других еще и потому, что оно поможет раскрыть возможный блеф Путина".

"Если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно, почему она не должна принимать гарантии безопасности, которые являются лишь оборонительными", - отметила она.

Итальянский премьер подчеркнула, что ее предложение по 5-й статье для Украины "должно быть вынесено на стол переговоров".

"Мир основывается на гарантиях безопасности. Мы не должны рабски следовать предложениям, выдвинутым другими, только потому, что должны решить, где мы стоим. Наша роль заключается в том, чтобы участвовать с собственными предложениями. Тот, кто имеет смелость их вносить, делает что-то полезное", - отметила Мелони.