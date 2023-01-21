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Мельник - міністру оборони Німеччини про танки: "Що перевіряти? Постачайте!"

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Берлін, Субота 21 січня 2023 10:08
Мельник - міністру оборони Німеччини про танки: "Що перевіряти? Постачайте!" Фото: Андрій Мельник, заступник міністра закордонних справ (mfa gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник глави МЗС Андрій Мельник закликав нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса розпочати постачання танків Leopard для України. А не тягнути час перевірками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Мельника.

"Що ще потрібно перевірити, пане Пісторіус? Постачайте! Дуже шкода, що Світлофор (правляча коаліція ФРН. - ред.) так себе виставляє", - написав Мельник.

На "Рамштайні" не дійшли згоди про танки Leopard

Нагадаємо, що вчора під час засідання "Рамштайну" так і не було досягнуто домовленості щодо передачі Україні німецьких танків Leopard 2.

Втім, що цікаво, низка країн вже погодились почати навчальні місії для українських військових по керуванню "Леопардами".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за результатами засідання заявив, Берлін готовий швидко погодитися на передачу Leopard, але якщо буде домовленість із союзниками.

За його словами, наразі є аргументи "за" та "проти", які висуваються різними країнами. Однак разом з тим Пісторіус наказав своєму міністерству перевірити наявність танків Leopard 2 у Бундесвері та промисловості.

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