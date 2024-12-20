Мельник, Джелял і не тільки. Зеленський погодив понад 30 призначень послів

"Сьогодні ж із нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більш ніж 30 рішень", - розповів Зеленський.

За його словами, серед майбутніх призначень Наріман Джелял, котрий нещодавно повернувся з російського полону. Він поїде послом України до Туреччини.

Альона Гетьманчук буде направлена представником України в НАТО, ймовірно, мова про засновницю та директора центру "Нова Європа".

А ось посол України у Бразилії Андрій Мельник буде представником України в ООН.

"Ці та інші укази - невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами", - підкреслив президент.

Нещодавно ми писали про те, що Зеленський розповів про те, що в Україні готують зміни у дипломатичному корпусі. Зокрема, будуть призначені нові посли.