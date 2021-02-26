Мельник: борьба с незаконным оборотом подакцизных товаров - один из приоритетов ГФС

По его словам, за первые два месяца 2021 года из незаконного оборота было уже изъято 226 тонн спирта, 134 тонны ликеро-водочных изделий, свыше 547 тысяч пачек табачных изделий, свыше 8 тысяч марок акцизного налога с признаками фальсификации.

Кроме того, была прекращена деятельность 24 ликеро-водочных незаконных производств и 4 табачных производств, а также начато 97 уголовных производств по ст. 204 УК Украины.

Установлено 53 сайты, на которых производится незаконная реализация спирта и ликеро-водочных изделий. Сейчас идет работа по их запрету в судебном порядке.

Глава Государственной фискальной службы также сообщил об обновленном формат диалога с бизнесом. Он рассказал, что готовит новый проект, который станет гарантией создания диалога между государством и предпринимателями.

"Наша работа по разрушению схем и ликвидации теневого рынка - это не только об экономической безопасности, а также о помощи бизнесу. Официальные представители торговых марок терпят репутационные убытки из-за существования подделок. Уничтожить деятельность теневых предприятий и упростить обмен информацией поможет проектный офис для связей с бизнесом", - сказал Вадим Мельник.

В то же время представители бизнеса и производители ликеро-водочной продукции тоже подняли ряд вопросов относительно борьбы с без акцизными товарами, проверок, процесса утилизации контрафактной продукции и других аспектов, связанных с выполнением ГФС ее полномочий.