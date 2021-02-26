Мельник: боротьба з незаконним обігом підакцизних товарів - один з пріоритетів ДФС

За його словами, за перші два місяці 2021 року з незаконного обігу було вже вилучено 226 тонн спирту, 134 тонни лікеро-горілчаних виробів, понад 547 тисяч пачок тютюнових виробів, понад 8 тисяч марок акцизного податку з ознаками фальсифікації.

Крім того, було припинено діяльність 24 лікеро-горілчаних незаконних виробництв і 4 тютюнових виробництв, а також розпочато 97 кримінальних проваджень за ст. 204 КК України.

Встановлено 53 сайти, на яких проводиться незаконна реалізація спирту і лікеро-горілчаних виробів. Наразі триває робота щодо їх заборони у судовому порядку.

Глава Державної фіскальної служби також повідомив про оновлений формат діалогу з бізнесом. Він розповів, що готує новий проект, який стане гарантією створення діалогу між державою і підприємцями.

"Наша робота з руйнування схем і ліквідації тіньового ринку - це не тільки про економічну безпеку, а також про допомогу бізнесу. Офіційні представники торгових марок терплять репутаційні збитки через існування підробок. Знищити діяльність тіньових підприємств і спростити обмін інформацією допоможе проектний офіс для зв'язків з бізнесом", - сказав Вадим Мельник.

Водночас представники бізнесу і виробники лікеро-горілчаної продукції теж підняли ряд питань щодо боротьби з безакцизними товарами, перевірок, процесу утилізації контрафактної продукції та інших аспектів, пов'язаних з виконанням ДФС її повноважень.