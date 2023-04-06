Мельник: більшість німців підтримують надання зброї Україні

"У німецькому суспільстві, я думаю, це справді вже досить стійка більшість, в інших державах - мені сказати важче, думаю, також є десь 50+ відсотків "за". Це для нас критично важливо, щоб уряди наших головних союзників відчували цей тил", - розповів він.

За словами екс-посла, сьогодні німці по праву пишаються допомогою, яку надають Україні у війні з Росією.

"Це справді квантовий стрибок, адже починали ми, згадайте, із 5 тисяч шоломів, і то зі скрипом. За це українці дуже вдячні. Але коли я працював у Німеччині, то завжди намагався ставити цю допомогу порівняно з іншими", - зазначив Мельник. .

Для розуміння він навів деякі цифри. Так, німці надали військову допомогу Україні, яка становить лише одну десяту відсотка ВВП. При цьому, за даними Мельника, та сама Естонія дала зброї на один відсоток, тобто вдесятеро більше.

"Тому якщо ви, дорогі німецькі друзі, дійсно хочете бути лідером, ви повинні робити більше за інших, не один, а півтора чи два відсотки ВВП. І так нон-стоп до перемоги. І не тому, що ми такі бідні та нещасні жертви, а тому, що це відповідає національним інтересам самої Німеччини та інших партнерів", - констатував він.