ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мелітопольському районі через отруєння померли 20 окупантів, - Генштаб

Новость на русском →
Мелітополь, П'ятниця 28 квітня 2023 08:28
У Мелітопольському районі через отруєння померли 20 окупантів, - Генштаб Фото: у Мелітопольському районі отруїлися 20 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Мелітопольському районі Запорізької області смертельно отруїлися російські окупанти. Внаслідок інциденту 20 росіян померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 540 російських загарбників. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 189 тисяч солдатів.

Як повідомляла британська розвідка, армія РФ окрім величезних втрат на полі бою, має й інші проблеми. Серед них - масове пияцтво.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Мелітополь Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
В Україні на бойове чергування заступив другий дивізіон ЗРК Patriot
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна