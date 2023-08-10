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На Мелітопольському напрямку "Гвардія наступу" мала успіх та захопила в полон росіянина

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Четвер 10 серпня 2023 14:59
На Мелітопольському напрямку "Гвардія наступу" мала успіх та захопила в полон росіянина Фото: Микола Уршалович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Підрозділи бригад "Гвардії наступу" ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Бійці мають успіх.

Про це розповів виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За його словами, ворог намагався повернути втрачене положення та збити темп наступу наших підрозділів. 4 серпня росіяни намагались контратакувати силами резервів з напрямку Роботине. Однак зазнав втрат - 7 безповоротних та 15 поранених.

"8 серпня нацгвардійці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" на цьому ж напрямку взяли в полон військовослужбовця 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він розповів про низький морально-психологічний стан обводового складу свого підрозділу", - повідомив Уршалович.

Контрнаступ ЗСУ

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України, наразі наші воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ, в рамках наступу на заході Запорізької області, почали просуватися поблизу Оріхова. Зокрема воїни продовжують проводити контрнаступальні операції північніше і південніше від Бахмута Донецької області.

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Війна Росії проти України Мелітополь Гвардія наступу
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