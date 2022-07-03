Мелитопольского аэродрома как военной базы россиян уже не существует, - мэр

Россияне покинули Мелитопольский аэродром, который они использовали как военную базу, из-за точных обстрелов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
"Можно сказать, что Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов уже не существует. С 3-х утра после первых обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав оттуда, в 6 часов утра, после второго массированного обстрела, они начали эвакуировать всю технику, которая уцелела", - сказал он.
Федоров отметил, что россияне эвакуировались к 9-10 утра. После этого на военной части уже не было ни одного человека.
Мэр Мелитополя отметил, что в течение нескольких часов после обстрелов на базе происходила детонация. Местные жители не пострадали, а среди оккупантов, по словам Федорова, есть несколько десятков пострадавших.
Кроме этого, мэр сообщил, что вечером был еще один обстрел неподалеку от Мелитополя в пгт. Мирное, в котором оккупанты также захватили территорию бывшей военной базы. После этого захватчики тоже начали вывозить оттуда свою технику.
Напомним, ранее Федоров заявлял, что украинские защитники уничтожили военную базу оккупантов в Мелитополе, нанеся по ней более 30 ударов.
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