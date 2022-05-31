ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мелітопольська черешня в окупації. Росіяни взялися за продаж ягід

Новость на русском →
Україна, Вівторок 31 травня 2022 09:21
Мелітопольська черешня в окупації. Росіяни взялися за продаж ягід Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (facebook.com.IvanFedorovMelitopol)
Автор: Олександр Білоус

В окупованому російськими військами Мелітополі вже поспіла черешня. Окупанти забирають всю черешню під реалізацію та обіцяють кошти лише згодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Мелітопольська черешня є, вже поспіла. Починається перша реалізація, але до реалізації за декілька днів рашисти зібрали всіх фермерів, які вирощують її в крупних об'ємах і запропонували їм співпрацю: вони забирають всю черешню під реалізацію, а коли реалізують - передадуть якісь кошти", - сказав він.

За його словами, звичайно, у місцевих фермерів це викликає великий страх, тому що вони вклали кошти в вирощування черешні, доглядали за деревами, а сьогодні немає гарантії, що будуть віддаватися кошти за ягоди.

"Тож, збір розпочався, але є велика загроза, що фермери не отримають кошти", - додав мер міста.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що з міста за останні два місяці виїхало 45-50% мешканців.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
NEWS
Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям вже завтра: що треба знати
Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям вже завтра: що треба знати
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою