Мелітопольська черешня в окупації. Росіяни взялися за продаж ягід

В окупованому російськими військами Мелітополі вже поспіла черешня. Окупанти забирають всю черешню під реалізацію та обіцяють кошти лише згодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"Мелітопольська черешня є, вже поспіла. Починається перша реалізація, але до реалізації за декілька днів рашисти зібрали всіх фермерів, які вирощують її в крупних об'ємах і запропонували їм співпрацю: вони забирають всю черешню під реалізацію, а коли реалізують - передадуть якісь кошти", - сказав він.

За його словами, звичайно, у місцевих фермерів це викликає великий страх, тому що вони вклали кошти в вирощування черешні, доглядали за деревами, а сьогодні немає гарантії, що будуть віддаватися кошти за ягоди.

"Тож, збір розпочався, але є велика загроза, що фермери не отримають кошти", - додав мер міста.