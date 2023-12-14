В Мелітополі зранку стався вибух

"В Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про вибух в тимчасово окупованому місті", - розповів він.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.

У місті на даний момент добре розвинений партизанський рух, учасники якого, незважаючи на оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" містом, часто лунають вибухи та "мінусуються" колаборанти. У свою чергу, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.