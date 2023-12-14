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В Мелітополі зранку стався вибух

Фото: у Мелітополі зранку стався вибух 14 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області з ранку четверга, 14 грудня, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"В Мелітополі гучно. Мешканці повідомляють про вибух в тимчасово окупованому місті", - розповів він.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.

У місті на даний момент добре розвинений партизанський рух, учасники якого, незважаючи на оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" містом, часто лунають вибухи та "мінусуються" колаборанти. У свою чергу, загарбники почали розвішувати по місту відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

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