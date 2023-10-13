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У Мелітополі зранку пролунав вибух

Фото: у Мелітополі пролунав вибух 13 жовтняВ
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у п'ятницю вранці, 13 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Вибух у Мелітополі. Чи то ворожа певео доказує свою аналоговнєтность, чи то рашистам знову не до сміху", - розповів він.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь оккуповано російськими військами з лютого 2022 року під час вторгнення загарбників на територію України. За час окупації ворог встиг облаштувати у місті кілька баз та місць зосередження живої сили та техніки.

Нещодавно СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі. Внаслідок ракетної атаки поранені серед російських командувачів. При цьому, незважаючи на "тиловий" статус міста, у Мелітополі, як і в інших окупованих містах Запорізької області, зафіксували факти загадкових смертей загарбників.

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Мелітопольвибухи