RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе с утра прогремел взрыв

Фото: в Мелитополе прогремел взрыв 13 октября
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв в пятницу утром, 13 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Взрыв в Мелитополе. То ли вражеская певео доказывает свою аналоговнетность, то ли рашистам снова не до смеха", - рассказал он.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь окупирован российскими войсками с февраля 2022 года во время вторжения захватчиков на территорию Украины. За время оккупации враг успел обустроить в городе несколько баз и мест сосредоточения живой силі и техники.

Недавно СБУ и ВСУ ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки раненные среди российских командующих. При этом, несмотря на "тыловой" статус города, в Мелитополе, как и в других оккупированных городах Запорожской области, зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитопольвибухи