В Мелитополе с утра прогремел взрыв

"Взрыв в Мелитополе. То ли вражеская певео доказывает свою аналоговнетность, то ли рашистам снова не до смеха", - рассказал он.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь окупирован российскими войсками с февраля 2022 года во время вторжения захватчиков на территорию Украины. За время оккупации враг успел обустроить в городе несколько баз и мест сосредоточения живой силі и техники.

Недавно СБУ и ВСУ ударили по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе. В результате ракетной атаки раненные среди российских командующих. При этом, несмотря на "тыловой" статус города, в Мелитополе, как и в других оккупированных городах Запорожской области, зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.