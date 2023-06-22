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У Мелітополі зранку пролунали кілька вибухів

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Запоріжжя, Четвер 22 червня 2023 09:19
У Мелітополі зранку пролунали кілька вибухів Фото: у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулися 22 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області зранку пролунали вибухи. Місцеві чули їх вже декілька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"У Мелітополі гучно. Місцеві жителі чують вже кілька вибухів", - розповів він.

Як зазначив Федоров, окупанти метушаться, бо "спокійне літо ніхто й не обіцяв".

Оновлено. За даними Федорова, мешканці Мелітополя повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також чули вибух в стороні Якимівки.

"Рашисти вже відрапортували про надвлучне "певео", проте чорний дим і рух швидких по місту натякають на щось інше", - констатував він.

Вибухи у Мелітополі

У тимчасово окупованому Мелітополі постійно лунають вибухи. Починаючи з 12 червня в місті відбулася перестрілка за участю співробітників ФСБ та місцевої "поліції". За словами Федорова, окупанти перестрілювалися з ФСБ-шниками та місцевою "поліцією", яка приїхала начебто їх заспокоїти".

Крім того, 13 червня в окупованому Мелітополі була пошкоджена ділянка залізниці, якою росіяни перевозять своїх військових, техніку, а також награбоване. Також вибухом було знищено тепловоз.

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Мелітополь вибухи
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